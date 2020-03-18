KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7651
|7,8040
|% 1,00
|Frank
|6,6903
|6,7306
|% 0,92
|Riyal
|1,7115
|1,7201
|% 0,78
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,38
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,53
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,49
|-0,15
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,03
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|-0,39
Seans Raporu
- 10:09XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0 (% 0.00 ) 105, 854
- 10:09 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, THYAO, IHLGM
- 10:09 BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, UZERB, PENGD
- 10:09 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISATR, RTALB
- 10:09 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, GARAN