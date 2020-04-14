***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2020 14:16
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837780
BIST
15:2198.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 1.633,33
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:216,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:217,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0722
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4566
En Düşük
7,3720
15:21377,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,20
|Açılış
|: 377,19
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
377,19
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.076.373
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.915.942
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|13.090.687
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,95
|29.483.553
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,37
|112.543.113
|% -7,78
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,78
|1.361.384.097
|% 5,79
|
|ASELS
|26,10
|1.130.967.780
|% 4,65
|
|PGSUS
|61,10
|553.947.623
|% 9,11
|
|GARAN
|8,59
|478.875.866
|% 1,54
|
|GSRAY
|2,64
|428.642.562
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|428.642.562
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,10
|157.551.897
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|84.005.877
|% 1,67
|
|THYAO
|10,78
|1.361.384.097
|% 5,79
|
|YKBNK
|2,04
|210.968.691
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5041
|8,5468
|% 0,78
|
|Frank
|7,0346
|7,0770
|% 0,98
|
|Riyal
|1,8012
|1,8103
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.731
|16,17
|
|Altın Gr.
|376
|377
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.467
|23,30
|
|Tam
|2.475
|2.539
|24,10
|
|Yarım
|1.204
|1.235
|11,70
|
|Çeyrek
|604
|618
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,65
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,05
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-0,33
|
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