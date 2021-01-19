***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2021 10:01
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903186
BIST
10:261.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,91
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.570
10:267,4648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4549
10:269,0361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0170
10:26441,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,46
|Açılış
|: 441,46
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler10:26
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|12.668.624
|% 9,99
|
|PKENT
|1.302,80
|1.115.265
|% 9,99
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|INVEO
|77,35
|20.574.245
|% -9,69
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|KRVGD
|15,55
|70.071.126
|% -3,12
|
|SISE
|8,17
|825.054.381
|% 4,74
|
|KRDMD
|7,21
|503.709.397
|% -0,83
|
|THYAO
|13,50
|346.719.708
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,49
|258.944.195
|% -0,40
|
|EREGL
|15,90
|146.005.739
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,49
|258.944.195
|% -0,40
|
|SISE
|8,17
|825.054.381
|% 4,74
|
|KRDMD
|7,21
|503.709.397
|% -0,83
|
|YGYO
|2,17
|111.864.894
|% 9,60
|
|YYAPI
|2,75
|108.955.499
|% 7,42
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4574
|7,4648
|% -0,11
|
|Euro
|9,0267
|9,0361
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1172
|10,1680
|% -0,14
|
|Frank
|8,3443
|8,3946
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9849
|1,9949
|% -0,14
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,56
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|0,41
|
Seans Raporu
10:26
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10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 37 artarak (% 0.79 ) 1, 696
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10:35
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10:35
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KERVN, MERIT
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10:35XU100
Endeks 1, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 4, 102.00 milyon TL de
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10:35MMCAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 140 adet işlem