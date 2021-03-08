***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2021 15:00
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915937
BIST
17:271.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,51
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:277,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1152
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:279,0910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1110
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:27417,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,30
|Açılış
|: 417,58
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VKFYO
|8,91
|49.454.616
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|17.641.950
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|4.433.561
|% 9,99
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|YESIL
|135,30
|71.037.350
|% -7,39
|
|GARAN
|9,02
|1.877.142.712
|% -2,49
|
|PETKM
|6,20
|1.874.453.319
|% 2,99
|
|KRDMD
|7,28
|1.240.447.017
|% -0,27
|
|KOZAL
|132,70
|1.212.982.445
|% 2,95
|
|THYAO
|14,66
|1.135.906.714
|% -0,81
|
|PETKM
|6,20
|1.874.453.319
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,40
|659.236.749
|% -2,44
|
|GARAN
|9,02
|1.877.142.712
|% -2,49
|
|HALKB
|5,41
|970.985.392
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,28
|1.240.447.017
|% -0,27
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6433
|7,6472
|% 1,53
|
|Euro
|9,0825
|9,0910
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,5903
|10,6435
|% 1,85
|
|Frank
|8,1862
|8,2355
|% 1,59
|
|Riyal
|2,0385
|2,0487
|% 1,83
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-5,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,88
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|68,97
|68,97
|-0,39
|
Seans Raporu
17:27
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 34 kaybederek (% -0.76 ) 1, 343
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17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISATR, KUTPO, NIBAS, VKFYO, CLEBI, AKYHO, FADE, TRILC, VAKKO, DIRIT