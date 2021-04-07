***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 10:14
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924110
BIST
11:321.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,26
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:328,1611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:329,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0330
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:32456,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 456,18
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:32
|MTRKS
|33,88
|80.431
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.488.704
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.788.052
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.014.519
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.815.329
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.456.917
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,37
|471.739.162
|% 2,97
|
|KRDMD
|7,47
|383.217.513
|% 1,49
|
|GARAN
|6,77
|304.451.773
|% -0,29
|
|THYAO
|12,99
|256.679.040
|% 1,80
|
|JANTS
|855,10
|250.645.540
|% -3,77
|
|EKGYO
|1,93
|139.592.697
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,16
|143.433.324
|% -0,92
|
|TSKB
|1,38
|76.471.024
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|203.312.263
|% 1,36
|
|KRDMD
|7,47
|383.217.513
|% 1,49
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1586
|8,1611
|% 0,40
|
|Euro
|9,6939
|9,7035
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,2412
|11,2976
|% 0,25
|
|Frank
|8,7352
|8,7878
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1703
|2,1812
|% 0,37
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-4,67
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,33
|62,33
|-0,41
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