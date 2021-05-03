***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2021 10:08
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934014
BIST
10:181.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.407
En Düşük
1.400
10:188,2965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:189,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
10:18474,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,90
|Açılış
|: 474,65
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:18
|MRSHL
|271,70
|1.110.438
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|6.710.383
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|5.258.235
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|6.409.926
|% 9,97
|
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|64.879.118
|% -9,97
|
|PETUN
|21,86
|6.428.658
|% -6,18
|
|ATLAS
|1,70
|3.329.700
|% -5,56
|
|UZERB
|42,82
|99.599
|% -5,22
|
|SISE
|7,66
|142.851.895
|% 2,00
|
|THYAO
|12,44
|136.644.256
|% 1,72
|
|BIOEN
|18,16
|127.926.317
|% 1,97
|
|EREGL
|19,00
|80.633.396
|% -0,21
|
|KOZAL
|112,50
|78.411.854
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,11
|56.008.403
|% 0,48
|
|SISE
|7,66
|142.851.895
|% 2,00
|
|TSKB
|1,26
|17.372.251
|% 0,00
|
|THYAO
|12,44
|136.644.256
|% 1,72
|
|PETKM
|6,77
|71.126.637
|% 0,89
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2908
|8,2965
|% 0,26
|
|Euro
|9,9775
|9,9885
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,4422
|11,4996
|% 0,36
|
|Frank
|9,0528
|9,1074
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2042
|2,2153
|% 0,20
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,96
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|-0,38
|