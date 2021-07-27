***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2021 16:03
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952021
BIST
16:091.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,14
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.360
En Düşük
1.342
16:098,5602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
16:0910,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0205
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1415
En Düşük
10,0795
16:09495,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,55
|Açılış
|: 495,87
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,00
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler16:09
|VANGD
|5,51
|7.865.164
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|2
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.719.394
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.306.137
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AKSUE
|8,17
|12.361.087
|% -7,05
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|KRONT
|52,25
|8.554.258
|% -4,30
|
|THYAO
|12,53
|839.333.516
|% 1,79
|
|GARAN
|8,20
|576.183.689
|% 0,61
|
|SASA
|29,96
|394.987.083
|% 0,94
|
|EREGL
|18,43
|349.817.862
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,40
|327.872.520
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,26
|268.820.254
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|91.081.208
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|576.183.689
|% 0,61
|
|THYAO
|12,53
|839.333.516
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,80
|117.312.893
|% -0,55
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5575
|8,5602
|% 0,09
|
|Euro
|10,1179
|10,1264
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,7940
|11,8531
|% 0,09
|
|Frank
|9,3217
|9,3778
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2748
|2,2862
|% 0,06
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|6,79
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|6,00
|
|Tam
|3.277
|3.360
|7,57
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|3,66
|
|Çeyrek
|795
|813
|1,83
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,05
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:21RALYH
Yüzde 5.04 oranında artışla 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 590, 910 adet işlem
-
16:20BAKAB
Yüzde 6.60 oranında artışla 20.52 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 507 adet işlem
-
16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, EKGYO, KRDMD
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 77 artarak (% 0.82 ) 1, 198
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, AGYO, ANHYT, SODSN, VANGD, YAYLA, ETYAT, EDIP, IDGYO, DIRIT