***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2021 14:14
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969753
BIST
15:381.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
15:389,0176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0164
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
15:3810,4110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0132
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
15:38508,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,17
|Açılış
|: 508,90
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler15:38
|MERIT
|23,16
|9.269.397
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.274.916
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.650.186
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|64.836.974
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|125.783.134
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|65.165.643
|% -9,95
|
|ERSU
|4,45
|25.417.022
|% -9,00
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|GARAN
|9,56
|1.239.587.488
|% 1,27
|
|ASELS
|16,49
|961.842.921
|% 4,24
|
|THYAO
|13,97
|730.526.711
|% -1,62
|
|SASA
|28,04
|675.342.871
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,85
|598.825.798
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,43
|507.663.072
|% 0,41
|
|GARAN
|9,56
|1.239.587.488
|% 1,27
|
|ODAS
|1,49
|136.518.968
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,85
|598.825.798
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,80
|141.329.918
|% 0,56
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0158
|9,0176
|% 0,18
|
|Euro
|10,4073
|10,4110
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,2332
|12,2945
|% 0,27
|
|Frank
|9,6527
|9,7108
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3957
|2,4077
|% 0,12
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|0,20
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|23,00
|
|Tam
|3.354
|3.438
|18,58
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|8,98
|
|Çeyrek
|813
|832
|4,49
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-0,18
|