***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 12:28
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084268
BIST
16:464.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 24,92
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
16:4618,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
16:4619,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0665
|Açılış
|: 19,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
16:461.074,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.074,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,36
BIST En Aktif Hisseler16:44
|GLBMD
|12,87
|43.113.555
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.768.016
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|101.878.233
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|300.712.435
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|732.411.878
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|366.997.045
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|104.340.623
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.146.929
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|113.902.995
|% -9,96
|
|EREGL
|43,14
|11.044.684.262
|% 4,15
|
|THYAO
|137,10
|11.027.964.771
|% 6,86
|
|KRDMD
|16,23
|7.786.323.475
|% 9,96
|
|ASELS
|48,88
|4.524.802.780
|% 3,91
|
|EKGYO
|7,26
|3.690.226.991
|% 1,68
|
|EKGYO
|7,26
|3.690.226.991
|% 1,68
|
|KRDMD
|16,23
|7.786.323.475
|% 9,96
|
|EREGL
|43,14
|11.044.684.262
|% 4,15
|
|ISCTR
|10,26
|2.628.194.136
|% -1,72
|
|ADESE
|1,85
|425.186.927
|% 9,47
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6312
|18,6419
|% 0,04
|
|Euro
|19,6929
|19,6983
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,8463
|22,9608
|% 0,11
|
|Frank
|19,8605
|19,9801
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-5,37
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|7.186
|7.294
|2,00
|
|Tam
|7.208
|7.267
|-7,00
|
|Yarım
|3.496
|3.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,76
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,23
|88,23
|2,66
|