***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 10:21
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRONT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087441
BIST
10:145.195
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 128,01
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.203
En Düşük
5.174
10:1418,6484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 82,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 82,7000
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:1419,8904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:1413,99
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -0,34
|Açılış
|: 13,99
|
|Önceki Kapanış
|: 14,32
|
14,37
En Düşük
13,87
BIST En Aktif Hisseler10:12
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|144.660
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|25.831.898
|% 9,98
|
|OZSUB
|25,98
|81.048.989
|% 8,16
|
|ATSYH
|124,80
|567.341
|% 7,68
|
|SILVR
|19,88
|2.859.103
|% -4,88
|
|KGYO
|28,46
|352.304
|% -1,86
|
|KUYAS
|27,46
|27.624.692
|% -1,86
|
|SEKUR
|29,28
|763.253
|% -1,74
|
|MZHLD
|13,30
|6.197.233
|% -1,48
|
|THYAO
|140,80
|760.100.008
|% 2,77
|
|EKGYO
|8,13
|608.025.608
|% 2,26
|
|KRDMD
|18,62
|471.736.388
|% 4,55
|
|ASELS
|58,15
|457.807.620
|% 3,10
|
|ISCTR
|11,39
|384.230.895
|% 1,97
|
|EKGYO
|8,13
|608.025.608
|% 2,26
|
|SKBNK
|2,79
|104.861.009
|% 2,57
|
|ISCTR
|11,39
|384.230.895
|% 1,97
|
|KRDMD
|18,62
|471.736.388
|% 4,55
|
|HALKB
|12,32
|290.621.464
|% 4,58
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6461
|18,6505
|% 0,15
|
|Euro
|19,8719
|19,8892
|% -0,05
|
|Sterlin
|23,0346
|23,1501
|% -0,18
|
|Frank
|20,0463
|20,1670
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9445
|4,9693
|% 0,11
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-14,81
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.244
|7.296
|-32,00
|
|Yarım
|3.508
|3.567
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.783
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|13,97
|14,00
|-0,32
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,61
|