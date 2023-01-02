***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.01.2023 14:25
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092125
BIST
16:335.650
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 141,07
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:3318,7251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:3320,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:331.099,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.099,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:33
|BFREN
|4.323,00
|21.161.085
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.940.368
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|604.268.795
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.161.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BRKVY
|32,50
|57.321.532
|% -8,35
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|PRDGS
|9,22
|315.643.794
|% -7,80
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|EREGL
|42,30
|7.337.809.353
|% 2,52
|
|THYAO
|145,50
|6.248.828.649
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,45
|5.978.842.661
|% 8,25
|
|TCELL
|40,22
|4.319.242.730
|% 6,18
|
|ASELS
|63,75
|4.197.290.155
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,45
|5.978.842.661
|% 8,25
|
|DOHOL
|11,20
|2.396.932.923
|% 5,86
|
|YKBNK
|12,04
|2.619.378.033
|% 1,95
|
|PETKM
|20,32
|3.586.342.868
|% 1,80
|
|EREGL
|42,30
|7.337.809.353
|% 2,52
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7204
|18,7221
|% 0,11
|
|Euro
|20,0021
|20,0226
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4949
|22,6077
|% -0,20
|
|Frank
|20,1744
|20,2959
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9618
|4,9866
|% 0,02
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,64
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.605
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.833
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:33
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