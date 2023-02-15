***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2023 10:00
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113344
BIST
11:514.940
En Yüksek
|Değişim
|: 9,66%
|| 435,12
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.941
En Düşük
4.505
11:5118,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:5120,2094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0264
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:511.111,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -11,54
|Açılış
|: 1.111,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:49
|KRDMD
|17,49
|382.013.160
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,49
|149.345.266
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|448.051.170
|% 10,00
|
|MRSHL
|494,00
|21.200.630
|% 10,00
|
|IZMDC
|4,95
|38.454.066
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.720.317.293
|% 9,98
|
|ASELS
|58,05
|1.965.684.207
|% 9,63
|
|EREGL
|41,32
|1.209.244.362
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,60
|1.170.122.468
|% 9,79
|
|SISE
|42,70
|1.021.997.883
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,92
|620.105.035
|% 9,72
|
|BSOKE
|5,96
|391.056.948
|% 3,65
|
|EKGYO
|7,20
|407.710.066
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,16
|895.954.086
|% 9,93
|
|AKGRT
|3,00
|145.498.710
|% 4,17
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8457
|18,8513
|% 0,09
|
|Euro
|20,2039
|20,2099
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,7240
|22,8379
|% -0,61
|
|Frank
|20,3236
|20,4460
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0086
|5,0338
|% 0,08
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-22,73
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,32
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-112,00
|
|Tam
|7.560
|7.617
|-101,00
|
|Yarım
|3.694
|3.727
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-1,24
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