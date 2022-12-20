***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2022 23:36
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Lütfi Yenel'in bugün borsada gerçekleştirmiş olduğu pay satış işlemleri ile ilgili olarak KAP'ta açıklanması talebiyle şirketimize göndermiş olduğu açıklama aşağıdaki gibidir:
"Kron Teknoloji A.Ş. sermayesinde kurumsal yatırımcıların payını yükseltmek, pay piyasamızın derinliğini ve likiditesini artırmak, sermayemizin daha geniş bir yatırımcı tabanına yayılmasını sağlamak amacıyla ödenmiş sermayemizin %3.99'una tekabül eden sahibi olduğum 570.000 adet payı bugün Borsa İstanbul Pay Piyasasında 109,60 TL fiyat üzerinden tamamı kurumsal yatırımcılara özel işlem geçirmek suretiyle blok halinde satmış bulunuyorum. Söz konusu satış işlemi sonrası Kron Teknoloji A.Ş. sermayesindeki payım %24,44 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyururum."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088821
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0019,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0570
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8663
En Düşük
19,8070
18:001.090,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.090,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.088,25
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6438
|18,6459
|% -0,03
|
|Euro
|19,7906
|19,8663
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6608
|22,7744
|% 0,09
|
|Frank
|20,0609
|20,1817
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.330
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.809
|2,00
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|-0,03
|
Seans Raporu
18:00
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