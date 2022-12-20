***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Başkanımız Sayın Lütfi Yenel'in bugün borsada gerçekleştirmiş olduğu pay satış işlemleri ile ilgili olarak KAP'ta açıklanması talebiyle şirketimize göndermiş olduğu açıklama aşağıdaki gibidir:"Kron Teknoloji A.Ş. sermayesinde kurumsal yatırımcıların payını yükseltmek, pay piyasamızın derinliğini ve likiditesini artırmak, sermayemizin daha geniş bir yatırımcı tabanına yayılmasını sağlamak amacıyla ödenmiş sermayemizin %3.99'una tekabül eden sahibi olduğum 570.000 adet payı bugün Borsa İstanbul Pay Piyasasında 109,60 TL fiyat üzerinden tamamı kurumsal yatırımcılara özel işlem geçirmek suretiyle blok halinde satmış bulunuyorum. Söz konusu satış işlemi sonrası Kron Teknoloji A.Ş. sermayesindeki payım %24,44 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyururum."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088821BIST