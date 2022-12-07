***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postayatirimci@krontech.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFuat Altıoğlu Genel Müdür Yardımcısı, Finans 20.01.2012 0 (212) 286 51 22 fuat.altioglu@krontech.comOnur Çelik Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 15.01.2013 0 (212) 286 51 22 onur.celik@krontech.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 208664Ebru Bingül Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 15.05.2015 0 (212) 286 51 22 ebru.bingül@krontech.comBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiIronsphere Inc. İş geliştirme 367904 367904 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085123BIST