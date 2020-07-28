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***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

28.07.2020 15:06
GÜNCEL HABERLER



***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

28.07.2020 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Şirketimizin 2020 hesap yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Kozyatağı Mahallesi Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsac Plaza N17 K:11 Ofis:111-115 Kozyatağı, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Erenköy Vergi Dairesi nezdinde 5290035973 vergi numarası ile kayıtlı Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Mersis N 0529003597300014) 2020 hesap yılının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862415


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KENT 2.675,50 43.556.215 % 10,00  
QNBFL 148,50 33.376.868 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9151 8,9598 % 1,06  
Frank 7,5437 7,5891 % 1,43  
Riyal 1,8445 1,8537 % 1,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.936 -7,21  
Altın Gr. 432 432 3,26  
Cumhuriyet 2.832 2.867 39,80  
Tam 2.917 2.948 41,00  
Yarım 1.416 1.439 20,00  
Çeyrek 710 720 10,00  
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