***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.07.2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar28.07.2020 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Şirketimizin 2020 hesap yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Kozyatağı Mahallesi Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsac Plaza N17 K:11 Ofis:111-115 Kozyatağı, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Erenköy Vergi Dairesi nezdinde 5290035973 vergi numarası ile kayıtlı Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Mersis N 0529003597300014) 2020 hesap yılının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862415BIST