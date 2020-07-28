***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.07.2020 15:06
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
28.07.2020 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Şirketimizin 2020 hesap yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Kozyatağı Mahallesi Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsac Plaza N17 K:11 Ofis:111-115 Kozyatağı, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Erenköy Vergi Dairesi nezdinde 5290035973 vergi numarası ile kayıtlı Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Mersis N 0529003597300014) 2020 hesap yılının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862415
BIST
16:231.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -18,36
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:236,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0830
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:238,1546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0900
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:23432,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,53
|Açılış
|: 432,57
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|66.376.971
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.102.239
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.556.215
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.376.868
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.506.895
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.358.831
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,72
|2.133.046.094
|% 0,11
|
|GUSGR
|6,17
|1.718.450.798
|% 9,01
|
|KRDMD
|3,12
|1.102.369.008
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|928.402.721
|% -1,72
|
|GARAN
|7,52
|912.918.890
|% -3,22
|
|EKGYO
|2,28
|928.402.721
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,12
|1.102.369.008
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,17
|1.718.450.798
|% 9,01
|
|IHLAS
|0,93
|269.482.994
|% -6,06
|
|GSDHO
|2,66
|475.768.916
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9151
|8,9598
|% 1,06
|
|Frank
|7,5437
|7,5891
|% 1,43
|
|Riyal
|1,8445
|1,8537
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,21
|
|Altın Gr.
|432
|432
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.832
|2.867
|39,80
|
|Tam
|2.917
|2.948
|41,00
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|20,00
|
|Çeyrek
|710
|720
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,34
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,18
|
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