***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2022 21:07
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2022
Tescil Tarihi
05.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.05.2022 - 10571
Açıklamalar
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak seçildiği 26.04.2022 tarihli 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026971
BIST
11:302.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,74
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
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2.467
En Düşük
2.442
11:3014,9350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0740
|Açılış
|: 14,9550
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|Önceki Kapanış
|: 14,8920
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15,1201
En Düşük
14,8503
11:3015,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0823
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:30901,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,65
|Açılış
|: 901,36
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:28
|IMASM
|19,96
|13.468.150
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.101.040
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.572.839
|% 9,74
|
|TIRE
|16,90
|66.535.766
|% 9,46
|
|DYOBY
|12,12
|52.174.426
|% 8,31
|
|PETUN
|24,38
|37.091.928
|% -8,28
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,86
|80.582.022
|% -6,72
|
|ODAS
|2,52
|281.951.987
|% -5,26
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,83
|2.712.038.761
|% 5,42
|
|THYAO
|42,60
|1.227.487.316
|% -0,19
|
|KOZAL
|183,80
|632.173.440
|% 3,43
|
|KRDMD
|15,54
|476.055.742
|% -0,77
|
|KOZAA
|33,84
|462.593.754
|% 4,12
|
|SISE
|19,83
|2.712.038.761
|% 5,42
|
|ODAS
|2,52
|281.951.987
|% -5,26
|
|YKBNK
|4,85
|382.805.003
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,68
|203.870.955
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|59.121.922
|% 0,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9228
|14,9314
|% 0,47
|
|Euro
|15,7819
|15,7955
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,3616
|18,4537
|% 0,33
|
|Frank
|15,0886
|15,1795
|% 0,45
|
|Riyal
|3,9681
|3,9880
|% 0,49
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|2,78
|
|Altın Gr.
|901
|901
|4,63
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|-0,00
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|B. Petrol
|112
|112
|0,75
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