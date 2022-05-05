***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.04.2022Tescil Tarihi05.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.05.2022 - 10571AçıklamalarKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak seçildiği 26.04.2022 tarihli 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026971BIST