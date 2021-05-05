***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
05.05.2021 18:12
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2021-31/03/2021 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934718
BIST
17:591.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.425
En Düşük
1.409
17:598,3251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
17:599,9971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
17:59477,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,46
|Açılış
|: 477,45
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MTRKS
|42,24
|120.761.030
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.043.642
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.554.534
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,58
|1.046.280
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,46
|2.431.671
|% 9,82
|
|VAKFN
|19,17
|47.204.783
|% -10,00
|
|UZERB
|45,42
|452.929
|% -9,97
|
|EMNIS
|25,16
|1.487.957
|% -9,95
|
|AYEN
|7,56
|31.176.670
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.890.279
|% -9,85
|
|EREGL
|19,50
|990.912.231
|% -0,76
|
|GARAN
|7,28
|910.081.457
|% 0,14
|
|PETKM
|6,80
|891.465.338
|% -1,16
|
|KOZAL
|118,30
|880.124.371
|% 2,87
|
|THYAO
|12,63
|688.288.725
|% 0,08
|
|PETKM
|6,80
|891.465.338
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,81
|228.522.677
|% 0,09
|
|GARAN
|7,28
|910.081.457
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,09
|227.519.176
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,73
|566.814.962
|% 1,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3192
|8,3251
|% 0,01
|
|Euro
|9,9678
|9,9971
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,5600
|11,6180
|% 0,32
|
|Frank
|9,0929
|9,1477
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2153
|2,2264
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
Seans Raporu
17:59
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17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
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17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
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17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
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17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem