***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 53.352.586 55.862.667Satışların Maliyeti23 -9.428.027 -12.303.299TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)43.924.559 43.559.368BRÜT KAR (ZARAR)43.924.559 43.559.368Genel Yönetim Giderleri24 -5.149.959 -4.992.666Pazarlama Giderleri24 -22.574.136 -19.625.788Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -16.595.441 -12.214.534Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 17.927.366 7.895.254Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -3.038.660 -4.024.492ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.493.729 10.597.142FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.493.729 10.597.142Finansman Gelirleri28 3.098.470 1.369.655Finansman Giderleri28 -6.164.234 -2.169.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.427.965 9.797.039Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-837.711 1.320.143Dönem Vergi (Gideri) Geliri-339.007Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -498.704 1.320.143SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.590.254 11.117.182DÖNEM KARI (ZARARI)10.590.254 11.117.182Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.590.254 11.117.182Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.172.317 7.831.769Dönem Karı (Zararı)10.590.254 11.117.182Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 10.590.254 11.117.182Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.801.534 682.164Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 7.245.681 5.196.337Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.736.522 388.060Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.739.079 346.015Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.557 42.045Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.279.863 28.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 430.486 28.459Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler574.930Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler274.447Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler632.961 822.605Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -224.371Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 1.023.994 1.046.976Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -399.560Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 8.527Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22 -6.385.831 -4.433.154Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 427.974 -1.320.143Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-135.636İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.219.471 -3.782.069Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.109.023 -11.146.679İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.711.998İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -9.397.025 -11.146.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.300.121 -50.930İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.802İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.302.923 -50.930Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -231.060 526.605Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -8.414 -336.695Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.461.217 3.412.569İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.461.217 3.412.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 829.116 913.282Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.122.379 882.144İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.122.379 882.144Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)13 -290.496 -138.837Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 7.766.255 628.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.626 1.527.787Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)212.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-104.902 1.527.787Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.172.317 8.017.277Vergi İadeleri (Ödemeleri)-37.310Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-148.198YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.927.281 -7.383.191Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.749 39.253Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 4.749 39.253Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.932.030 -7.646.815Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -870.391Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8.267.206 -1.282.845Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 20.780.349 5.849.635Kredilerden Nakit Girişleri6 19.679.335 5.849.635Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 1.101.014Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -8.762.250 -6.085.504Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -8.762.250 -6.085.504Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.726.899Ödenen Faiz28 -1.023.994 -1.046.976YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.512.242 -834.267Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.439.061 -1.067.674NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.951.303 -1.901.941DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.013.700 7.915.641DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.965.003 6.013.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.965.003 6.013.700Ticari Alacaklar7 42.882.958 33.646.804İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar469.601 503.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar42.413.357 33.143.678Diğer Alacaklar8 30.648 27.848İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14.684 11.882İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.964 15.966Stoklar11 807.424 573.807Peşin Ödenmiş Giderler12 1.680.781 1.672.367İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.680.781 1.672.367Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 33.360 70.307Diğer Dönen Varlıklar10 52.939 228.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar52.939 228.520ARA TOPLAM60.453.113 42.233.353TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR60.453.113 42.233.353DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.840 1.840Diğer Finansal Yatırımlar5 1.840 1.840Ticari Alacaklar7 4.275.672 3.388.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.275.672 3.388.869Diğer Alacaklar8 525.140 433.073İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar525.140 433.073Maddi Duran Varlıklar14 4.161.020 5.171.645Mobilya ve Demirbaşlar1.236.322 1.168.661Özel Maliyetler51.145 40.006Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar2.873.553 3.962.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 28.958.470 21.924.634Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri22.767.372 13.549.647Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.191.098 8.374.987Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı29 3.369.680 3.834.475TOPLAM DURAN VARLIKLAR41.291.822 34.754.536TOPLAM VARLIKLAR101.744.935 76.987.889KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 18.153.692 6.697.364İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.153.692 6.697.364Banka Kredileri18.126.308 6.646.350Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar27.384 51.014Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.757.718 1.501.020İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.757.718 1.501.020Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.757.718 1.501.020Ticari Borçlar7 1.451.784 3.870.589İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.451.784 3.870.589Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 4.632.642 3.803.526Diğer Borçlar8 1.161.023 2.283.402İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.161.023 2.283.402Devlet Teşvik ve Yardımları13 84.722 145.238Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 8.716.002 1.256.970İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.716.002 1.256.970Kısa Vadeli Karşılıklar761.141 486.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 761.141 486.694Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.775.588 2.200.658İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 2.775.588 2.200.658ARA TOPLAM39.494.312 22.245.461TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.494.312 22.245.461UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.868.458 2.600.134İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.868.458 2.600.134Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.868.458 2.600.134Devlet Teşvik ve Yardımları0 229.980Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 307.223 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)307.223 0Uzun Vadeli Karşılıklar21 559.823 234.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar559.823 234.239TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.735.504 3.064.353TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.229.816 25.309.814ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.515.119 51.678.075Ödenmiş Sermaye22 14.268.513 14.268.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 -167.292 -31.656Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -167.292 -31.656Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -167.292 -31.656Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 -4.455.170 -1.874.417Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler22 -4.455.170 -1.874.417Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 2.953.560 2.106.969Yasal Yedekler22 2.953.560 2.106.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 36.325.254 26.091.484Net Dönem Karı veya Zararı30 10.590.254 11.117.182TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.515.119 51.678.075TOPLAM KAYNAKLAR101.744.935 76.987.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 14.268.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657Transferler1.057.587 3.472.221 -4.529.808 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21-22 -1.130 -1.106.634 11.117.182 10.009.418 10.009.418Dönem Karı (Zararı)30 11.117.182 11.117.182 11.117.182Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21-22 -1.130 -1.106.634 -1.107.764 -1.107.764Dönem Sonu Bakiyeler22 14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.484 11.117.182 51.678.075 51.678.075Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.484 11.117.182 51.678.075 51.678.075Transferler846.591 10.270.591 -11.117.182 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21-22 -135.636 -2.580.753 10.590.254 7.873.865 7.873.865Dönem Karı (Zararı)30 10.590.254 10.590.254 10.590.254Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21-22 -135.636 -2.580.753 -2.716.389Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-36.821 -36.821 -36.821Dönem Sonu Bakiyeler22 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.119 59.515.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.590.254 11.117.182DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-135.636 -1.130Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-169.545 -1.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29 33.909 319Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33.909 319Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.580.753 -1.106.634Yabancı Para Çevrim Farkları-2.580.753 -1.106.634Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri22 -2.580.753 -1.106.634DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.716.389 -1.107.764TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.873.865 10.009.418Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.873.865 10.009.418http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910662BIST