***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 37.103.590 27.342.434 14.346.185 9.293.961Satışların Maliyeti21 -7.084.664 -5.331.569 -2.328.123 -1.344.548TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.018.926 22.010.865 12.018.062 7.949.413BRÜT KAR (ZARAR)30.018.926 22.010.865 12.018.062 7.949.413Genel Yönetim Giderleri22 -4.144.786 -3.612.953 -1.169.499 -1.119.918Pazarlama Giderleri22 -17.016.289 -15.423.617 -5.951.510 -5.638.925Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -14.833.505 -11.826.180 -5.566.673 -3.731.658Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 13.235.763 20.968.870 1.223.159 7.600.576Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -4.255.310 -3.037.175 -852.417 -463.558ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.004.799 9.079.810 -298.878 4.595.930Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 0 77.868 0 77.868Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 0 -1.612 0 -1.567FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.004.799 9.156.066 -298.878 4.672.231Finansman Gelirleri24 3.506.186 2.176.646 1.492.965 1.235.534Finansman Giderleri24 -4.224.321 -5.079.559 -788.694 -2.205.481SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.286.664 6.253.153 405.393 3.702.284Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.505.526 -845.398 -186.800 -65.854Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -881.133 191.380 -580.450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.505.526 35.735 -378.180 514.596SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.792.190 5.407.755 218.593 3.636.430DÖNEM KARI (ZARARI)3.792.190 5.407.755 218.593 3.636.430Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.792.190 5.407.755 218.593 3.636.430Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.600.255 5.986.184Dönem Karı (Zararı)3.792.190 5.407.755Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 3.792.190 5.407.755Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.051.875 -1.338.655Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 5.495.389 5.333.606Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler499.484 1.401.710Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 505.177 1.404.267Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.693 -2.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.525.124 786.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 786.721 612.607Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler738.403 174.002Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler852.460 578.213Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -36.772 -74.820Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 756.519 1.036.028Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 140.836 -397.282Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -8.123 14.287Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22 -7.804.345 -9.503.608Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -1.528.419 451.255Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-91.568 -386.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.859.940 1.917.084Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.563.197 6.374.665İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.401.574 -1.483.625İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 16.964.771 7.858.290Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler302.875 -137.195İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.076 -3.734İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 305.951 -133.461Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 61.514 -138.708Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -625.911 636.389Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-441.334 -3.121.866İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -441.334 -3.121.866Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -2.029.480 -2.044.544Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -425.233 -1.714.045İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -425.233 -1.714.045Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)13 -84.722 -254.185Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 2.015.508 4.252.652İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.476.474 -1.936.079Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-313.013 141.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.163.461 -2.077.363Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.600.255 5.986.184YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.457.509 -7.320.365Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.237 4.748Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 3.237 4.748Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.497.518 -7.399.933Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -778.127 -248.752Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -7.719.391 -7.151.181Alınan Faiz28 36.772 74.820FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI922.023 11.722.652Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 24.303.122 20.669.547Kredilerden Nakit Girişleri6 23.781.542 19.183.540Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 521.580 1.486.007Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -21.402.645 -6.762.250Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -21.402.645 -6.762.250Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.221.935 -1.148.617Ödenen Faiz28 -756.519 -1.036.028YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.064.769 10.388.471Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi397.651 1.204.968NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.462.420 11.593.439DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.965.003 6.013.700DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 -4.455.170 2.953.520 36.325.254 10.590.254 59.515.079 59.515.079Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler65.080 10.525.174 -10.590.254 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21-22 -91.570 -3.345.454 3.792.190 355.166 355.166Dönem Karı (Zararı)26 3.792.190 3.792.190 3.792.190Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -91.570 -3.345.454 -3.437.024 -3.437.024Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39 39 39Dönem Sonu Bakiyeler20 14.268.513 -258.862 -7.800.624 3.018.600 46.850.467 3.792.190 59.870.284 59.870.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.792.190 5.407.755 218.593 3.636.430DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-91.570 -386.440 -28.267 -60.452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-114.463 -495.436 -35.334 -77.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.893 108.996 7.067 17.051Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.893 108.996 7.067 17.051Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.345.454 -3.279.786 -524.069 -1.786.616Yabancı Para Çevrim Farkları-3.345.454 -3.279.786 -524.069 -1.786.616Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)20 -3.345.454 -3.279.786 -524.069 -1.786.616DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.437.024 -3.666.226 -552.336 -1.847.068TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)355.166 1.741.529 -333.743 1.789.362Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları355.166 1.741.529 -333.743 1.789.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973740BIST