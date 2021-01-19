***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa Başkanlığı'nın 19.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-233 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Saygılarımızla,Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903241BIST