***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.01.2021 13:54
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 19.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-233 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903241
BIST
16:401.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 20,51
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:407,4398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0333
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:409,0344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:40439,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,12
|Açılış
|: 439,88
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:40
|PSDTC
|41,14
|21.902.872
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.902.872
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.902.872
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.902.872
|% 10,00
|
|BRISA
|25,96
|74.109.374
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|45.735.674
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,09
|2.509.593.361
|% 3,72
|
|THYAO
|13,53
|1.624.193.068
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,49
|1.571.885.717
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,82
|1.547.727.336
|% 6,41
|
|KRDMD
|7,22
|1.423.385.830
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,49
|1.571.885.717
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,82
|1.547.727.336
|% 6,41
|
|SISE
|8,09
|2.509.593.361
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,22
|1.423.385.830
|% -0,69
|
|KARSN
|4,00
|728.656.351
|% 6,67
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4377
|7,4398
|% -0,45
|
|Euro
|9,0305
|9,0344
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,0988
|10,1495
|% -0,32
|
|Frank
|8,3575
|8,4079
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9778
|1,9877
|% -0,50
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,49
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-23,56
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-11,39
|
|Çeyrek
|704
|720
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,63
|
Seans Raporu
16:40
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16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, DOHOL, MGROS
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16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 08 artarak (% 1.24 ) 1, 399
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