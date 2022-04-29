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***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2022 21:59
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2022 tarihinde yaptığı toplantıda •Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden Sinan Dumlu' nun istifasının kabulüne ve yerine, Ayşe Yenel'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,  •Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden Börgehan Köksal'ın istifasının kabulüne ve yerine, Arif Kerem Onursal ‘ın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,  •Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden Hakkı Koray Otyam'ın istifasının kabulüne ve yerine, Emre Yavuz Baran ‘ın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,  •Sinan Dumlu, Börgehan Köksal ve Hakkı Koray Otyam'ın imza yetkililerinin iptaline •Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Yenel ve Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kerem Onursal'dan herhangi ikisinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi herhangi bir sınırlama olmaksızın en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine •İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına •İşbu karar kapsamında Şirkete yeni imza sirküleri çıkarılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026176


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