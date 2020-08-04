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***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2020 14:57
GÜNCEL HABERLER



***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kron Telecommunication Technologies (Private) Limited İş geliştirme 1840 1840 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ironsphere Inc. İş geliştirme 367904 367904 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864604


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAREL 19,14 143.696.734 % 10,00  
FRIGO 31,10 706.377 % 9,97  
ROYAL 2,32 6.196.766 % 9,95  
ISYAT 3,21 180.580.849 % 9,93  
KRGYO 7,31 80.913.716 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0592 9,1047 % -0,00  
Frank 7,5688 7,6144 % 0,37  
Riyal 1,8526 1,8619 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.991 1.992 14,71  
Altın Gr. 445 446 3,84  
Cumhuriyet 2.918 2.954 3,50  
Tam 3.006 3.040 3,70  
Yarım 1.459 1.482 1,80  
Çeyrek 732 743 0,90  
Gümüş.Ons 25,19 25,23 0,90  
Gümüş Gr. 5,63 5,64 0,20  
B. Petrol 44,05 44,05 -0,10  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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