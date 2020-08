***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKron Telecommunication Technologies (Private) Limited İş geliştirme 1840 1840 TRY 100 Bağlı OrtaklıkIronsphere Inc. İş geliştirme 367904 367904 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864604BIST