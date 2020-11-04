***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviLÜTFİ YENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 14.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı. Genel Müdür 28.44 B Bağımsız Üye DeğilMustafa Kemal Cılız Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.12.2015 İcrada Görevli Değil InfoNet Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746525 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıCEMİL MÜJDAT ALTAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektronik Mühendisi 29.11.2013 İcrada Görevli Değil Netaş Telekomünikasyon Hiz.A.Ş. Genel Müdürü A Bağımsız Üye DeğilMEHMET İLKER ÇALIŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.12.2013 İcrada Görevli Değil Netaş Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiOSMAN NEZİHİ ALPTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746525 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ,Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi BaşkanıADALET YASEMİN AKAD Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.11.2020 İcrada Görevli Değil Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'de İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş , Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.,NETRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886229BIST