***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviLÜTFİ YENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 14.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı 28.44 B Bağımsız Üye DeğilMustafa Kemal Cılız Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.12.2015 İcrada Görevli Değil InfoNet Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746525 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıBÖRGEHAN KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.09.2021 İcrada Görevli Değil Netaş Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. Uyumdan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiOSMAN NEZİHİ ALPTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746525 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ,Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi BaşkanıSİNAN DUMLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgisayar Mühendisi 27.09.2021 İcrada Görevli Değil Netaş Telekomünikasyon Hiz.A.Ş. Genel Müdürü A Bağımsız Üye DeğilHAKKI KORAY OTYAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 13.04.2021 İcrada Görevli Değil BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü A Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965405BIST