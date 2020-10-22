***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.10.2020 10:44
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.09.2020 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ İLİŞİKTE VERİLMEKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883003
BIST
15:091.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -7,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:097,9286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1159
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:099,3795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1154
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:09488,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,51
|Açılış
|: 488,21
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:09
|KARTN
|1.125,70
|1.228.139
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.295.747
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.949.619
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.532.253
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,23
|2.596.934.370
|% -3,98
|
|TSKB
|1,83
|2.376.270.480
|% 8,28
|
|AKBNK
|5,19
|679.574.876
|% -3,89
|
|VAKBN
|4,18
|587.473.291
|% -3,69
|
|SKBNK
|2,03
|574.009.356
|% 3,05
|
|TSKB
|1,83
|2.376.270.480
|% 8,28
|
|GARAN
|7,23
|2.596.934.370
|% -3,98
|
|SKBNK
|2,03
|574.009.356
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,29
|570.014.305
|% -3,78
|
|VAKBN
|4,18
|587.473.291
|% -3,69
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9229
|7,9286
|% 1,48
|
|Euro
|9,3722
|9,3795
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,3672
|10,4192
|% 1,24
|
|Frank
|8,7186
|8,7711
|% 1,44
|
|Riyal
|2,1106
|2,1212
|% 1,63
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-17,57
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.209
|3.290
|11,93
|
|Yarım
|1.551
|1.592
|5,77
|
|Çeyrek
|778
|796
|2,89
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,02
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|0,34
|
Seans Raporu
15:09
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