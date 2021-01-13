***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2021 13:50
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan-Ak İş Merkezi No: 4/2 İç Kapı No:10 34662 ÜSKÜDAR- İSTANBUL fon@kareportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901816
BIST
14:071.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
14:077,4425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
14:079,0668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0372
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
14:07444,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,74
|Açılış
|: 444,26
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler14:07
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.380.357
|% -9,99
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|ESEN
|22,00
|210.358.680
|% -6,54
|
|LUKSK
|36,60
|3.264.046
|% -6,15
|
|THYAO
|13,11
|1.807.843.684
|% 1,94
|
|SISE
|7,76
|1.434.460.112
|% 1,57
|
|TKFEN
|18,98
|951.477.505
|% 2,04
|
|TCELL
|17,01
|929.330.931
|% 1,92
|
|PETKM
|5,20
|813.070.864
|% -1,70
|
|TSKB
|1,88
|524.392.413
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,44
|628.196.567
|% -0,41
|
|SISE
|7,76
|1.434.460.112
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,70
|644.727.099
|% 5,11
|
|PETKM
|5,20
|813.070.864
|% -1,70
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4406
|7,4425
|% -0,16
|
|Euro
|9,0617
|9,0668
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,1535
|10,2044
|% -0,04
|
|Frank
|8,3521
|8,4024
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% -0,06
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,33
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.936
|3.011
|3,71
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|1,79
|
|Çeyrek
|712
|728
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,67
|56,67
|0,09
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:17SNKRN
Yüzde 7.07 oranında artışla 30.00 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 385 adet işlem
-
14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 64 artarak (% 0.28 ) 1, 691
-
14:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, SISE
-
14:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, TKFEN
-
14:16XU100
Endeks 1, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 19, 390.00 milyon TL de