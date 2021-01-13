***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2021 13:52
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan-Ak İş Merkezi No: 4/2 İç Kapı No:10 34662 ÜSKÜDAR- İSTANBUL fon@kareportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901820
BIST
14:041.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
14:047,4442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
14:049,0681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0359
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
14:04444,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,91
|Açılış
|: 444,13
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler14:04
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.356.460
|% -9,99
|
|LUKSK
|36,12
|3.236.627
|% -7,38
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|ESEN
|22,00
|208.855.221
|% -6,54
|
|THYAO
|13,12
|1.806.971.156
|% 2,02
|
|SISE
|7,76
|1.431.637.212
|% 1,57
|
|TKFEN
|19,01
|948.990.969
|% 2,20
|
|TCELL
|17,00
|926.729.721
|% 1,86
|
|PETKM
|5,20
|808.088.242
|% -1,70
|
|TSKB
|1,87
|524.240.689
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,44
|627.588.178
|% -0,41
|
|SISE
|7,76
|1.431.637.212
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,70
|624.357.954
|% 5,11
|
|PETKM
|5,20
|808.088.242
|% -1,70
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4406
|7,4442
|% -0,14
|
|Euro
|9,0613
|9,0681
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,1501
|10,2010
|% -0,07
|
|Frank
|8,3493
|8,3996
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9792
|1,9891
|% -0,09
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-0,04
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.931
|3.004
|-2,66
|
|Yarım
|1.417
|1.453
|-1,29
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,59
|56,59
|0,01
|