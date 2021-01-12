***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
12.01.2021 09:48
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,98
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,98
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
477165,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 73,82
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,82
- Kurucu (%)
% 87,53
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 12,47
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,88
c) Saklama Ücreti (%)
% 12,64
d) Diğer Giderler (%)
% 8,67
Açıklamalar
KRC FON GİDER BİLGİLERİ 2020 4. DÖNEM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901436
BIST
11:081.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,27
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.545
11:087,4551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0291
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:089,0701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0294
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:08445,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,88
|Açılış
|: 445,87
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:06
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.746.547
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|LUKSK
|35,32
|3.756.452
|% -9,20
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,62
|9.895.671
|% -7,89
|
|SISE
|7,47
|619.413.547
|% 2,33
|
|GARAN
|10,59
|455.371.983
|% 0,86
|
|KOZAL
|121,90
|362.823.279
|% 1,50
|
|KARSN
|3,83
|352.609.879
|% 3,51
|
|FENER
|42,24
|302.505.892
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,50
|255.675.067
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,63
|156.096.217
|% 0,00
|
|KARSN
|3,83
|352.609.879
|% 3,51
|
|TSKB
|1,84
|160.069.473
|% 1,66
|
|SISE
|7,47
|619.413.547
|% 2,33
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4533
|7,4561
|% -0,38
|
|Euro
|9,0614
|9,0702
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0708
|10,1213
|% -0,19
|
|Frank
|8,3412
|8,3914
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9804
|1,9904
|% -0,42
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|11,51
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,10
|56,10
|0,44
|
Seans Raporu
11:06
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