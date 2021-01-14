***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.01.2021 14:52
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902110
BIST
16:081.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
16:087,3745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3646
16:088,9579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0425
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
16:08436,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,71
|Açılış
|: 436,83
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PKENT
|979,00
|2.175.947
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.612.791
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.715.577
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.854.285
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,21
|1.748.854.941
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,68
|1.442.273.090
|% -2,65
|
|KOZAL
|113,30
|1.019.383.434
|% -0,79
|
|TCELL
|16,87
|1.001.689.251
|% -1,63
|
|EKGYO
|2,47
|1.000.653.435
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,64
|854.232.045
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,47
|1.000.653.435
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,68
|1.442.273.090
|% -2,65
|
|TSKB
|1,89
|406.530.267
|% -0,53
|
|YYAPI
|2,26
|296.318.938
|% 6,60
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3685
|7,3745
|% -0,38
|
|Euro
|8,9446
|8,9579
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0289
|10,0792
|% -0,31
|
|Frank
|8,2488
|8,2984
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9613
|1,9712
|% -0,32
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,85
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|2.907
|2.951
|-43,00
|
|Tam
|2.892
|2.965
|-42,60
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-20,60
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,31
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|-0,30
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 52 kaybederek (% -0.62 ) 1, 687
-
16:17XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 24, 655.00 milyon TL de
-
16:16SILVR
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 10.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 506 adet işlem
-
16:13LUKSK
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 33.58 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 781 adet işlem
-
16:12XU100
Endeks 1, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 24, 527.00 milyon TL de