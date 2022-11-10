***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin
10.11.2022 14:09
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079179
BIST
14:194.426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 64,73
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:1918,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5536
14:1918,5105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1155
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4865
14:191.021,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.021,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ERCB
|114,40
|63.654.276
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|69.125.031
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.272.555
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|240.955.340
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|69.446.210
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,70
|13.255.278
|% -9,96
|
|ARASE
|178,50
|181.586.193
|% -8,93
|
|KLMSN
|16,86
|73.271.003
|% -8,37
|
|OTTO
|40,20
|246.899
|% -8,22
|
|GOLTS
|121,80
|129.005.772
|% -8,01
|
|THYAO
|111,80
|4.479.353.020
|% 0,54
|
|TCELL
|32,12
|2.559.359.898
|% -0,06
|
|ODAS
|9,83
|2.139.086.927
|% 0,41
|
|EREGL
|34,60
|2.117.459.082
|% -0,35
|
|ASELS
|37,96
|1.964.692.242
|% 0,58
|
|EKGYO
|5,15
|1.347.642.344
|% 1,78
|
|ODAS
|9,83
|2.139.086.927
|% 0,41
|
|PETKM
|14,47
|1.950.410.664
|% 2,33
|
|TTKOM
|14,53
|1.858.034.840
|% 4,68
|
|YKBNK
|9,60
|1.130.919.072
|% 3,56
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5982
|18,6045
|% 0,09
|
|Euro
|18,4992
|18,5105
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,1243
|21,2302
|% 0,51
|
|Frank
|18,7287
|18,8415
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9306
|4,9554
|% 0,12
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|3,10
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.882
|-14,00
|
|Tam
|6.808
|6.857
|-3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,63
|0,07
|
|B. Petrol
|91,93
|91,93
|-0,72
|
Seans Raporu
14:19
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14:34INVEO
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.18 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 083, 943 adet işlem
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14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 37 artarak (% 1.21 ) 4, 816
-
14:33XU100
Endeks 4, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 50, 934.00 milyon TL de
-
14:33KONKA
Yüzde 9.81 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 738, 751 adet işlem
-
14:32KGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 168 adet işlem