***KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [KRSTL]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) payında 11/03/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/04/2022'dir.KRSTL payında halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 08/04/2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009173BIST