***KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
10.03.2022 18:27
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) payında 11/03/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/04/2022'dir.
KRSTL payında halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 08/04/2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009173
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|ULUUN
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|DOHOL
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|YKBNK
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|6.451
|156,00
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|Tam
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|179,28
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|3.140
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|1.534
|1.570
|43,36
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|Gümüş.Ons
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|25,97
|0,21
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|Gümüş Gr.
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|12,37
|0,25
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