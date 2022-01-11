***KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
11.01.2022 12:06
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
KRISTAL KOLA 75 12/01/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992707
BIST
12:422.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -7,28
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:4213,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0406
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
12:4215,7166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0580
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
12:42806,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 5,98
|Açılış
|: 806,33
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:40
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|BLCYT
|15,35
|22.337.580
|% 9,02
|
|ORCAY
|35,64
|8.187.049
|% 8,00
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|28,98
|50.414.515
|% -6,21
|
|IHAAS
|9,72
|1.640.757
|% -4,71
|
|HUBVC
|10,34
|13.853.278
|% -3,72
|
|SRVGY
|91,00
|7.043.207
|% -3,50
|
|KRDMD
|12,34
|2.945.677.185
|% 6,84
|
|THYAO
|26,96
|2.329.580.066
|% 0,97
|
|EREGL
|30,76
|1.776.649.194
|% 0,85
|
|GARAN
|11,73
|772.256.191
|% -0,09
|
|SISE
|14,92
|733.866.144
|% 0,13
|
|KRDMD
|12,34
|2.945.677.185
|% 6,84
|
|YKBNK
|3,70
|524.504.293
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|317.986.567
|% -0,83
|
|THYAO
|26,96
|2.329.580.066
|% 0,97
|
|DOHOL
|3,09
|262.622.367
|% 0,00
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8555
|13,8698
|% 0,35
|
|Euro
|15,7045
|15,7257
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,8198
|18,9142
|% 0,58
|
|Frank
|14,9223
|15,0122
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6855
|3,7039
|% 0,40
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|6,00
|
|Altın Gr.
|806
|806
|6,01
|
|Cumhuriyet
|5.348
|5.429
|38,00
|
|Tam
|5.323
|5.458
|38,30
|
|Yarım
|2.573
|2.640
|18,52
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,10
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|1,22
|