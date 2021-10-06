***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 11:11
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967298
BIST
11:301.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,86
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
11:308,9231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0545
|Açılış
|: 82,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 81,2600
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:3010,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:306,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,03
|Açılış
|: 6,42
|
|Önceki Kapanış
|: 6,46
|
6,47
En Düşük
6,39
BIST En Aktif Hisseler11:30
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,60
|41.308.481
|% 7,83
|
|KNFRT
|4,86
|54.526.957
|% 7,05
|
|HURGZ
|2,03
|29.780.614
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|13.848.116
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|RALYH
|4,25
|895.150
|% -5,76
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,61
|815.767.095
|% 2,85
|
|GARAN
|9,16
|391.623.384
|% -1,29
|
|KRDMD
|6,37
|381.528.470
|% 0,31
|
|THYAO
|13,89
|292.861.586
|% -1,07
|
|TUPRS
|119,90
|283.781.960
|% -0,83
|
|KRDMD
|6,37
|381.528.470
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,35
|137.049.798
|% -0,84
|
|EREGL
|16,61
|815.767.095
|% 2,85
|
|ODAS
|1,43
|70.048.792
|% -0,69
|
|TSKB
|1,20
|55.176.876
|% -0,83
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9181
|8,9231
|% 0,61
|
|Euro
|10,3070
|10,3154
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,0684
|12,1289
|% 0,21
|
|Frank
|9,5543
|9,6119
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3718
|2,3837
|% 0,65
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-13,08
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|1,20
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