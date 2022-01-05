***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 10:29
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988868
BIST
10:371.967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:3713,3841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0234
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:3715,1414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0104
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:37783,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,69
|Açılış
|: 783,20
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler10:37
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|BFREN
|1.264,90
|22.824.370
|% 6,08
|
|ELITE
|24,48
|31.624.244
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,85
|12.008.862
|% -6,33
|
|KRGYO
|8,14
|8.359.464
|% -6,22
|
|KUYAS
|5,03
|2.405.568
|% -5,09
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|THYAO
|23,08
|540.980.530
|% 1,23
|
|EREGL
|30,06
|342.036.647
|% -0,53
|
|BIMAS
|68,90
|297.514.451
|% 1,77
|
|TSPOR
|7,62
|278.226.070
|% 4,10
|
|GARAN
|11,44
|253.090.434
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,26
|99.545.278
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,62
|278.226.070
|% 4,10
|
|TSKB
|1,47
|44.314.224
|% -0,68
|
|ODAS
|1,39
|39.719.648
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,42
|90.198.844
|% -0,29
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3594
|13,3841
|% -0,17
|
|Euro
|15,0946
|15,1414
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,1058
|18,1966
|% 0,14
|
|Frank
|14,6042
|14,6922
|% 0,24
|
|Riyal
|3,5610
|3,5789
|% 0,07
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-1,35
|
|Altın Gr.
|781
|781
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|0,06
|
Seans Raporu
10:37
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