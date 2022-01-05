***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 10:50
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988873
BIST
11:051.961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,91
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
11:0513,3961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0114
|Açılış
|: 13,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
11:0515,1496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
11:05782,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,35
|Açılış
|: 782,17
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|HURGZ
|1,97
|11.063.011
|% 7,07
|
|ELITE
|24,48
|32.532.256
|% -10,00
|
|KRSTL
|2,82
|58.995.671
|% -9,03
|
|BUCIM
|3,76
|15.461.678
|% -8,52
|
|KRGYO
|8,15
|12.969.874
|% -6,11
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|THYAO
|23,08
|721.146.772
|% 1,23
|
|EREGL
|30,00
|467.107.380
|% -0,73
|
|BIMAS
|68,95
|359.072.806
|% 1,85
|
|TSPOR
|7,48
|356.566.106
|% 2,19
|
|GARAN
|11,42
|327.549.669
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,25
|108.077.547
|% -0,44
|
|TSPOR
|7,48
|356.566.106
|% 2,19
|
|YKBNK
|3,42
|112.378.111
|% -0,29
|
|THYAO
|23,08
|721.146.772
|% 1,23
|
|TSKB
|1,47
|46.147.035
|% -0,68
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3766
|13,3961
|% -0,09
|
|Euro
|15,1261
|15,1496
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,0692
|18,1598
|% -0,06
|
|Frank
|14,5648
|14,6525
|% -0,03
|
|Riyal
|3,5517
|3,5696
|% -0,19
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|0,91
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,97
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|0,06
|