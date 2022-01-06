***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 10:00
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989198
BIST
09:551.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -12,23
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
1.993
En Düşük
1.993
09:5513,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1067
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
09:5515,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1316
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
09:55801,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 6,99
|Açılış
|: 802,64
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
802,67
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler09:55
|HUBVC
|9,24
|134.276
|% 0,87
|
|LIDFA
|4,14
|86.658
|% 0,24
|
|SRVGY
|97,80
|25.836.441
|% 0,10
|
|PAPIL
|14,27
|38.172
|% 0,07
|
|MRSHL
|223,20
|2.061.830
|% 0,00
|
|BASCM
|10,15
|2.538
|% -3,33
|
|BALAT
|9,27
|205.887
|% -3,13
|
|KRONT
|37,78
|157.732
|% -3,13
|
|ISMEN
|22,22
|34.462.118
|% -1,94
|
|IHEVA
|1,06
|49.766.075
|% -1,85
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 0,00
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,00
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 0,00
|
|TUPRS
|178,90
|1.080.755.941
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,25
|878.898.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 0,00
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,00
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,25
|878.898.180
|% 0,00
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7650
|13,7748
|% 0,78
|
|Euro
|15,5555
|15,5965
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,6500
|18,7435
|% 1,09
|
|Frank
|15,0183
|15,1088
|% 1,34
|
|Riyal
|3,6767
|3,6951
|% 1,42
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-7,77
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|-0,64
|
Seans Raporu
09:55
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10:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 8 kaybederek (% -0.71 ) 2, 196
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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10:11
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, YKGYO
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10:11
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, GYHOL
-
10:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, SISE