***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2022 10:02
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992908
BIST
12:052.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 20,01
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
12:0513,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0221
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8349
En Düşük
13,7216
12:0515,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0406
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7443
En Düşük
15,5761
12:05807,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,37
|Açılış
|: 807,35
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler12:03
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|153.863.951
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.106.605
|% 9,84
|
|DOBUR
|118,00
|16.696.228
|% 9,26
|
|KRSTL
|4,30
|43.967.761
|% -5,49
|
|CELHA
|8,48
|7.794.815
|% -4,18
|
|MIATK
|33,20
|9.949.105
|% -4,05
|
|EUHOL
|2,73
|4.643.575
|% -3,87
|
|GEDZA
|20,32
|21.946.125
|% -3,70
|
|KRDMD
|12,81
|2.873.646.597
|% 1,34
|
|SISE
|15,36
|1.865.724.621
|% 4,07
|
|EREGL
|31,94
|1.188.154.500
|% 0,57
|
|THYAO
|27,00
|907.930.851
|% 0,37
|
|GARAN
|11,84
|700.319.428
|% 0,51
|
|KRDMD
|12,81
|2.873.646.597
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,79
|678.184.963
|% 1,07
|
|SISE
|15,36
|1.865.724.621
|% 4,07
|
|EKGYO
|2,38
|150.994.910
|% 0,42
|
|PETKM
|9,65
|595.212.796
|% 2,12
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8172
|13,8264
|% 0,14
|
|Euro
|15,7094
|15,7269
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,7893
|18,8835
|% 0,21
|
|Frank
|14,9108
|15,0007
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6726
|3,6910
|% 0,21
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-7,99
|
|Altın Gr.
|807
|808
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|5.356
|5.436
|25,00
|
|Tam
|5.330
|5.465
|30,64
|
|Yarım
|2.576
|2.644
|14,82
|
|Çeyrek
|1.292
|1.322
|7,42
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|0,37
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
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12:18DOBUR
Yüzde 9.26 oranında artışla 118.00 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 856 adet işlem
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12:16HURGZ
Yüzde 7.53 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 936, 746 adet işlem
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12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 1 artarak (% 1.01 ) 2, 301
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12:15XU100
Endeks 2, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 14, 046.00 milyon TL de
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12:15DARDL
Yüzde 9.88 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 481, 335 adet işlem