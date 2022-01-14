***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2022 10:22
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993821
BIST
10:382.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,84
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.061
10:3813,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0529
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6444
En Düşük
13,4816
10:3815,5177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0639
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,6726
En Düşük
15,4530
10:38793,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,24
|Açılış
|: 793,08
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler10:38
|PKENT
|350,60
|25.447.351
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|KGYO
|5,99
|15.577.531
|% 7,35
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|PRKAB
|54,70
|30.218.962
|% -4,04
|
|ULAS
|3,22
|880.721
|% -3,88
|
|THYAO
|28,70
|876.013.194
|% -0,28
|
|KRDMD
|13,27
|817.799.850
|% -0,60
|
|SISE
|15,11
|298.927.642
|% 0,40
|
|EREGL
|31,48
|285.927.790
|% -0,44
|
|KOZAL
|130,50
|274.340.137
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,39
|174.023.180
|% 0,84
|
|KRDMD
|13,27
|817.799.850
|% -0,60
|
|YKBNK
|3,80
|170.614.969
|% -0,26
|
|THYAO
|28,70
|876.013.194
|% -0,28
|
|SKBNK
|1,06
|26.731.355
|% 0,00
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4908
|13,5156
|% -0,49
|
|Euro
|15,4803
|15,5141
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,4652
|18,5578
|% -0,46
|
|Frank
|14,7708
|14,8598
|% -0,46
|
|Riyal
|3,5851
|3,6030
|% -0,63
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|5,72
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|0,21
|