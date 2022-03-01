***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 15:47
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005756
BIST
16:391.969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 22,96
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:3913,9098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0652
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:3915,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0130
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:39855,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,36
|Açılış
|: 855,94
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ISGYO
|6,05
|189.741.498
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.299.737
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,55
|5.224.382
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|62.171.354
|% -9,95
|
|PKENT
|359,90
|13.286.282
|% -5,69
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|PGSUS
|89,10
|330.396.767
|% -4,71
|
|AKFGY
|3,93
|46.449.096
|% -4,15
|
|THYAO
|24,84
|3.613.143.436
|% -3,04
|
|GARAN
|11,69
|2.903.384.424
|% 5,51
|
|EREGL
|32,84
|2.670.784.219
|% 5,66
|
|KRDMD
|12,08
|2.076.443.646
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,68
|1.745.107.160
|% 2,79
|
|YKBNK
|3,68
|1.745.107.160
|% 2,79
|
|GARAN
|11,69
|2.903.384.424
|% 5,51
|
|AKBNK
|7,11
|1.241.386.677
|% 1,14
|
|KRDMD
|12,08
|2.076.443.646
|% 2,98
|
|HUNER
|2,85
|441.657.796
|% 0,35
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9011
|13,9098
|% 0,47
|
|Euro
|15,5395
|15,5848
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,5798
|18,6729
|% 0,26
|
|Frank
|15,0859
|15,1768
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6957
|3,7143
|% 0,36
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|5,18
|
|Altın Gr.
|858
|859
|7,94
|
|Cumhuriyet
|5.713
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.679
|5.823
|47,60
|
|Yarım
|2.745
|2.817
|23,03
|
|Çeyrek
|1.377
|1.408
|11,51
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|4,50
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 48 artarak (% 1.22 ) 1, 782
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, HUBVC, KONKA, PRKAB, ISBTR, PAPIL, UFUK
-
16:54
EDATA, KARTN, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
EMNIS, KARYE, ALCAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 141 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 98 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 24 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem