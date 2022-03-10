***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2022 14:09
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009012
BIST
14:132.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -8,71
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.030
14:1314,8161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1676
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8383
En Düşük
14,6097
14:1316,5047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2506
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5054
En Düşük
16,1888
14:13957,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 18,44
|Açılış
|: 957,07
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
957,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler14:13
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.641.678
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.177.806
|% 9,92
|
|EUYO
|3,11
|2.210.396
|% 9,89
|
|NTHOL
|9,00
|60.285.029
|% -7,12
|
|SKTAS
|3,07
|16.309.365
|% -6,69
|
|OZKGY
|7,51
|29.033.576
|% -4,57
|
|OZKGY
|7,51
|29.033.576
|% -4,57
|
|YATAS
|9,88
|11.226.464
|% -4,54
|
|KRDMD
|14,96
|3.152.457.991
|% 4,40
|
|THYAO
|26,02
|2.407.324.573
|% -0,46
|
|SASA
|54,90
|1.627.970.265
|% -1,61
|
|TUPRS
|202,00
|1.294.776.293
|% 3,06
|
|EREGL
|34,20
|1.221.161.770
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,15
|329.725.289
|% -1,38
|
|ODAS
|1,46
|174.965.607
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,69
|370.400.873
|% -1,34
|
|THYAO
|26,02
|2.407.324.573
|% -0,46
|
|SISE
|13,09
|838.329.280
|% -0,08
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8100
|14,8161
|% 1,14
|
|Euro
|16,4094
|16,5047
|% 1,54
|
|Sterlin
|19,4449
|19,5424
|% 1,06
|
|Frank
|15,9311
|16,0270
|% 1,21
|
|Riyal
|3,9386
|3,9584
|% 1,24
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|15,50
|
|Altın Gr.
|951
|951
|12,68
|
|Cumhuriyet
|6.293
|6.388
|93,00
|
|Tam
|6.267
|6.426
|114,90
|
|Yarım
|3.029
|3.108
|55,58
|
|Çeyrek
|1.519
|1.554
|27,79
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,19
|
|B. Petrol
|116
|116
|5,31
|
Seans Raporu
14:13
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14:28HEKTS
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14:26XU100
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