***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2022 10:05
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019033
BIST
10:302.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,40
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.420
En Düşük
2.401
10:3014,7353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0081
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7400
|
14,7582
En Düşük
14,7230
10:3016,0761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0302
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
16,1352
En Düşük
16,0322
10:30921,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,08
|Açılış
|: 921,36
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler10:30
|SANKO
|11,39
|9.479.324
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|10.262.601
|% 9,93
|
|KONKA
|17,77
|59.542.113
|% 8,16
|
|FORMT
|1,69
|26.629.167
|% 7,64
|
|LINK
|36,24
|10.917.956
|% 6,46
|
|MARTI
|1,88
|31.281.296
|% -7,39
|
|KRSTL
|7,14
|13.714.204
|% -5,68
|
|ULUSE
|150,90
|4.751.285
|% -4,07
|
|CEOEM
|11,44
|6.854.346
|% -3,87
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,61
|1.128.772.338
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,84
|713.403.156
|% 3,64
|
|THYAO
|35,46
|665.766.813
|% 0,40
|
|ASELS
|27,88
|570.805.262
|% -0,07
|
|AKBNK
|8,69
|454.448.227
|% 2,24
|
|YKBNK
|4,84
|713.403.156
|% 3,64
|
|ODAS
|2,22
|204.668.628
|% -0,89
|
|GARAN
|13,61
|1.128.772.338
|% 2,33
|
|TSKB
|1,63
|130.889.321
|% 2,52
|
|DOHOL
|3,80
|280.754.185
|% 6,15
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7290
|14,7353
|% -0,05
|
|Euro
|16,0644
|16,0761
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,1160
|19,2119
|% -0,23
|
|Frank
|15,6939
|15,7885
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9168
|3,9364
|% -0,07
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-3,98
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,28
|