***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 17:22
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019682
BIST
17:092.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,16
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
17:0914,5873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0748
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
17:0915,8905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0748
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8425
17:09923,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,95
|Açılış
|: 922,85
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler17:09
|CLEBI
|257,60
|80.229.398
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,32
|396.940.215
|% 9,91
|
|ESCOM
|8,55
|56.372.479
|% 9,90
|
|FLAP
|2,95
|44.929.726
|% 9,67
|
|OYLUM
|2,33
|2.550.615
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|16.654.387
|% -10,00
|
|GZNMI
|35,56
|29.844.195
|% -9,97
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|ASUZU
|90,45
|98.619.868
|% -9,55
|
|THYAO
|37,12
|5.251.436.738
|% 2,65
|
|GARAN
|13,90
|3.882.308.745
|% 0,14
|
|YKBNK
|5,19
|2.848.452.255
|% 3,39
|
|AKBNK
|9,19
|2.675.477.050
|% 0,44
|
|SISE
|17,29
|2.554.965.360
|% 1,35
|
|ODAS
|2,24
|1.562.173.969
|% 2,75
|
|YKBNK
|5,19
|2.848.452.255
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,74
|1.274.641.669
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,89
|1.526.230.696
|% -1,02
|
|TSKB
|1,72
|532.429.727
|% -1,15
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5733
|14,5873
|% -0,51
|
|Euro
|15,8625
|15,8905
|% -0,47
|
|Sterlin
|19,0169
|19,1123
|% -0,16
|
|Frank
|15,6767
|15,7711
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8880
|3,9075
|% -0,27
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|10,09
|
|Altın Gr.
|926
|926
|5,28
|
|Cumhuriyet
|6.147
|6.240
|42,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,25
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,23
|