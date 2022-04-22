***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 15:14
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022912
BIST
15:462.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -13,74
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.540
15:4614,7523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0497
|Açılış
|: 14,7370
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7523
En Düşük
14,6956
15:4615,9719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0224
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
15:46919,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,27
|Açılış
|: 919,28
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler15:46
|TIRE
|13,90
|103.519.797
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.553.957
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.433.574
|% 9,64
|
|BMSCH
|8,77
|131.172.865
|% 9,22
|
|TDGYO
|7,82
|24.474.503
|% -7,89
|
|OLMK
|8,34
|37.083.242
|% -7,74
|
|MANAS
|24,74
|38.977.091
|% -6,78
|
|ATLAS
|1,47
|3.514.626
|% -6,37
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|THYAO
|41,06
|4.736.112.835
|% 2,19
|
|ASELS
|28,16
|2.209.745.920
|% -1,26
|
|SISE
|18,36
|1.929.880.720
|% 0,44
|
|GARAN
|14,47
|1.809.989.601
|% -0,14
|
|PETKM
|10,66
|1.269.494.577
|% -0,47
|
|EKGYO
|3,04
|1.167.835.879
|% -1,94
|
|ODAS
|2,62
|908.568.297
|% 3,56
|
|TSKB
|2,07
|441.384.769
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,30
|926.505.581
|% -0,93
|
|GARAN
|14,47
|1.809.989.601
|% -0,14
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7469
|14,7523
|% 0,34
|
|Euro
|15,9455
|15,9719
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,9477
|19,0427
|% -0,79
|
|Frank
|15,3747
|15,4673
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9203
|3,9399
|% 0,30
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-12,87
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|6.090
|6.182
|-17,00
|
|Tam
|6.070
|6.222
|-8,31
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|-4,01
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-2,01
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,49
|
Seans Raporu
15:46
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