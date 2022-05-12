***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 10:08
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029591
BIST
11:022.415
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -39,36
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:0215,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0823
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3943
En Düşük
15,2578
11:0216,1822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0482
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:02914,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,96
|Açılış
|: 914,60
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,25
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:02
|GLBMD
|7,15
|10.235.435
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.296.415
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.602.046
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,78
|48.115.771
|% 8,77
|
|ULUUN
|10,96
|152.919.671
|% 5,59
|
|LIDFA
|6,21
|415.567
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|30.147.674
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|508.749
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.074.170
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,64
|2.420.151
|% -7,69
|
|THYAO
|41,80
|948.729.599
|% -0,95
|
|SISE
|19,64
|732.368.700
|% -1,60
|
|KRDMD
|16,15
|663.196.288
|% -3,12
|
|EREGL
|33,24
|497.707.774
|% -2,64
|
|ASELS
|23,18
|468.971.496
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,70
|265.194.236
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,63
|307.846.748
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,57
|181.916.289
|% -2,19
|
|ODAS
|2,35
|111.887.130
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,15
|663.196.288
|% -3,12
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3772
|15,3842
|% 0,54
|
|Euro
|16,1313
|16,1822
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,6890
|18,7827
|% 0,00
|
|Frank
|15,3741
|15,4667
|% 0,26
|
|Riyal
|4,0846
|4,1050
|% 0,41
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|914
|915
|2,96
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|