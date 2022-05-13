***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2022 16:11
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030243
BIST
16:522.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,43
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:5215,4707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0867
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:5216,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0829
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:52896,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,67
|Açılış
|: 896,93
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:52
|KNFRT
|6,60
|24.264.526
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|40.787.425
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|273.655.830
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.161.820
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.886.463
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.803.189
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.555.360
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.775.886
|% -9,95
|
|THYAO
|42,14
|2.877.860.937
|% 0,67
|
|SAHOL
|19,27
|2.266.577.472
|% 1,69
|
|SISE
|19,76
|1.763.708.299
|% 0,82
|
|KRDMD
|15,59
|1.122.154.220
|% -1,14
|
|TUPRS
|255,30
|1.029.425.887
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,82
|1.010.338.569
|% 4,95
|
|EKGYO
|2,68
|401.676.157
|% 0,37
|
|KARSN
|5,32
|784.311.922
|% 4,31
|
|SAHOL
|19,27
|2.266.577.472
|% 1,69
|
|YKBNK
|4,55
|469.145.664
|% -0,66
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4658
|15,4707
|% 0,56
|
|Euro
|16,0634
|16,0887
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,7652
|18,8593
|% 0,48
|
|Frank
|15,3527
|15,4451
|% 0,68
|
|Riyal
|4,1112
|4,1318
|% 0,72
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-10,07
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-41,00
|
|Tam
|6.043
|6.199
|-40,74
|
|Yarım
|2.921
|2.999
|-19,71
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-9,85
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,04
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,99
|