***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2022 11:21
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030499
BIST
12:362.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,75
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.412
12:3615,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1209
|Açılış
|: 15,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6004
En Düşük
15,4564
12:3616,2771
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1637
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2771
En Düşük
16,0891
12:36905,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,72
|Açılış
|: 905,54
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler12:35
|IMASM
|35,26
|2.432.376
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|20.542.017
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|46.523.406
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|31.607.785
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|4.136.439
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|72.559.833
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.859.561
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.320.091
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|SNPAM
|7,70
|116.424
|% -4,70
|
|THYAO
|42,92
|1.766.668.888
|% 1,04
|
|GARAN
|14,97
|1.050.803.079
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,58
|730.245.315
|% 1,50
|
|KOZAL
|191,80
|684.172.271
|% 2,02
|
|KRDMD
|15,30
|679.140.408
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,70
|568.416.436
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,45
|383.977.533
|% -2,20
|
|SKBNK
|1,12
|88.302.475
|% 2,75
|
|GARAN
|14,97
|1.050.803.079
|% -0,07
|
|KARSN
|5,42
|311.393.319
|% 1,69
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5874
|15,5968
|% 0,77
|
|Euro
|16,2555
|16,2769
|% 1,01
|
|Sterlin
|19,0068
|19,1021
|% 0,44
|
|Frank
|15,4527
|15,5458
|% 0,41
|
|Riyal
|4,1425
|4,1632
|% 0,70
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,54
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|6.059
|6.150
|-46,00
|
|Tam
|6.030
|6.183
|-47,07
|
|Yarım
|2.915
|2.991
|-22,78
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-11,39
|
|Gümüş.Ons
|21,20
|21,22
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,54
|