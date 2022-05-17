***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:01
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030754
BIST
10:472.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,74
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.383
10:4715,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,3152
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8845
En Düşük
15,5343
10:4716,6358
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,3956
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6676
En Düşük
16,2212
10:47930,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 19,43
|Açılış
|: 930,43
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
932,50
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:47
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ORCAY
|19,75
|142.319.649
|% 9,12
|
|RHEAG
|2,28
|3.523.149
|% 8,06
|
|TGSAS
|14,78
|9.110.319
|% 7,57
|
|EUHOL
|2,70
|14.827.042
|% 7,57
|
|GZNMI
|32,80
|2.803.088
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.798.315
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|ULUUN
|12,94
|136.346.254
|% -6,23
|
|MNDRS
|3,37
|22.523.212
|% -5,34
|
|SISE
|19,57
|723.548.585
|% 1,40
|
|THYAO
|42,56
|690.968.584
|% -0,37
|
|KRDMD
|14,89
|336.881.293
|% -0,13
|
|GARAN
|14,84
|329.707.112
|% -0,87
|
|YKBNK
|4,33
|307.868.480
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,62
|220.950.381
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,33
|307.868.480
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,75
|163.332.813
|% 1,08
|
|SISE
|19,57
|723.548.585
|% 1,40
|
|AKBNK
|7,94
|208.712.740
|% -0,38
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8420
|15,8563
|% 2,03
|
|Euro
|16,6074
|16,6358
|% 2,44
|
|Sterlin
|19,6050
|19,7033
|% 2,73
|
|Frank
|15,7940
|15,8891
|% 2,28
|
|Riyal
|4,2129
|4,2340
|% 2,04
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|2,38
|
|Altın Gr.
|925
|925
|14,23
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,15
|