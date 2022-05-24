***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 10:12
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031952
BIST
10:452.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,49
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.376
10:4516,1506
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2250
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,1619
En Düşük
15,9172
10:4517,3458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,3098
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,3542
En Düşük
16,8668
10:45961,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,99
|Açılış
|: 961,79
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
962,06
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:43
|KGYO
|4,76
|1.184.983
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|61.186.802
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,63
|37.028.997
|% 7,80
|
|DITAS
|24,24
|4.215.303
|% 4,94
|
|SELVA
|9,69
|4.419.124
|% -5,00
|
|PRKAB
|36,68
|57.961.108
|% -4,33
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|SEYKM
|7,79
|19.658.191
|% -3,83
|
|MNDRS
|3,16
|6.962.539
|% -3,66
|
|GARAN
|15,23
|655.587.986
|% 0,40
|
|THYAO
|42,98
|530.297.299
|% 0,05
|
|SISE
|19,70
|414.419.159
|% 1,81
|
|HEKTS
|29,18
|312.825.526
|% 3,33
|
|ASELS
|23,42
|266.968.437
|% -0,76
|
|SKBNK
|1,27
|79.380.031
|% 0,00
|
|GARAN
|15,23
|655.587.986
|% 0,40
|
|YKBNK
|4,38
|142.867.378
|% -0,45
|
|HALKB
|5,19
|162.402.277
|% 2,57
|
|EKGYO
|2,57
|71.564.878
|% 0,00
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1490
|16,1499
|% 1,41
|
|Euro
|17,3297
|17,3525
|% 1,86
|
|Sterlin
|20,1993
|20,3006
|% 1,10
|
|Frank
|16,6382
|16,7385
|% 1,32
|
|Riyal
|4,2771
|4,2985
|% 1,09
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,14
|
|Altın Gr.
|960
|960
|11,19
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,15
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,06
|