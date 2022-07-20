***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 11:26
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046741
BIST
12:402.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,23
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:4017,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 17,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:4018,0398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0713
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:40969,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,02
|Açılış
|: 969,25
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:40
|RHEAG
|1,98
|1.772.705
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|43.754.473
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.368.992
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|22.756.697
|% 9,89
|
|VANGD
|3,67
|2.707.127
|% 9,88
|
|KRSTL
|7,63
|49.381.147
|% -7,74
|
|KONYA
|1.237,20
|52.297.616
|% -5,99
|
|GLRYH
|3,62
|98.634.416
|% -5,97
|
|KZBGY
|77,70
|9.120.220
|% -4,50
|
|PRDGS
|2,71
|22.494.095
|% -4,24
|
|THYAO
|51,10
|1.608.116.749
|% 0,00
|
|SISE
|21,32
|1.076.937.797
|% 0,66
|
|EREGL
|28,04
|562.175.588
|% 1,23
|
|HEKTS
|34,20
|550.701.207
|% 3,76
|
|SASA
|43,00
|518.186.056
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,99
|364.439.567
|% -0,99
|
|ODAS
|3,58
|264.028.967
|% 3,47
|
|TSKB
|2,27
|163.656.166
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,23
|72.208.840
|% 4,24
|
|KARSN
|7,64
|443.143.238
|% 4,23
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5863
|17,5879
|% 0,16
|
|Euro
|18,0291
|18,0398
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,0903
|21,1960
|% 0,46
|
|Frank
|18,0915
|18,2005
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6720
|4,6954
|% 0,25
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,53
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,18
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|1,00
|
|Tam
|6.567
|6.620
|-11,00
|
|Yarım
|3.200
|3.236
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,10
|