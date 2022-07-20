***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 12:06
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046747
BIST
12:362.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,34
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:3617,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0350
|Açılış
|: 17,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:3618,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:36968,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,06
|Açılış
|: 968,30
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
968,66
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:36
|RHEAG
|1,98
|1.640.359
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|43.614.550
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.360.905
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|22.705.780
|% 9,89
|
|VANGD
|3,67
|2.685.588
|% 9,88
|
|KRSTL
|7,62
|43.793.599
|% -7,86
|
|GLRYH
|3,61
|98.002.906
|% -6,23
|
|KONYA
|1.250,00
|50.830.979
|% -5,02
|
|MRGYO
|1,92
|23.430.743
|% -4,95
|
|KZBGY
|77,60
|9.054.250
|% -4,62
|
|THYAO
|51,05
|1.593.330.558
|% -0,10
|
|SISE
|21,34
|1.070.014.458
|% 0,76
|
|EREGL
|28,04
|558.439.177
|% 1,23
|
|HEKTS
|34,00
|544.033.029
|% 3,16
|
|SASA
|42,94
|511.588.054
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,00
|364.019.236
|% -0,66
|
|ODAS
|3,58
|259.102.521
|% 3,47
|
|TSKB
|2,28
|163.365.130
|% 3,17
|
|SKBNK
|1,22
|71.695.993
|% 3,39
|
|KARSN
|7,62
|439.177.264
|% 3,96
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5870
|17,5946
|% 0,20
|
|Euro
|18,0208
|18,0334
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,0919
|21,1977
|% 0,47
|
|Frank
|18,0877
|18,1967
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6720
|4,6954
|% 0,25
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,53
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,18
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|1,00
|
|Tam
|6.567
|6.620
|-11,00
|
|Yarım
|3.200
|3.236
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,10
|